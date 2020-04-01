Минск, , 15:53 — REGNUM Совмин Белоруссии 31 марта принял постановление № 185 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров». Текст постановления и приложение к нему опубликовано на сайте правительства.

Постановлением предписано установить временный запрет на вывоз за пределы Белоруссии товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения. Запрет действует и при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

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«Указанный временный запрет также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления», — сказано в документе.

Согласно приложению к постановлению, под запрет на вывоз из Белоруссии попали гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок.

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