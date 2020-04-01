Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM По итогам февраля 2020 года самой продаваемой моделью на казахстанском автомобильном рынке стал седан Ravon Nexia. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За месяц казахстанским автодилерам удалось продать 480 экземпляров моделей Ravon Nexia.

На втором месте разместилась российская модель Lada Granta. Её удалось продать в количестве 450 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson с результатом 330 единиц.

Кроме того, в пятерку самых покупаемых моделей на этом рынке в феврале попали южнокорейское авто KIA Rio (300 ед.) и японский автомобиль Toyota Camry (260 ед.).

Напомним, по итогам первых двух месяцев текущего года в Казахстане было продано более 10 тысяч новых легковых машин — на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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