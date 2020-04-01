Москва, , 15:47 — REGNUM Принципиально жизнь российских пенсионеров, которым проиндексировали пенсии, не изменится, это, скорее, символическое повышение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Остальных граждан индексация пенсий не затронет никак, это не такие большие суммы. Государство направит на индексацию порядка 2 млрд рублей. То есть в среднем каждый неработающий пенсионер получил после этой индексации ежемесячную прибавку к пенсии в 550 рублей, что выглядит немного комично.

Но при столь низком размере пенсий в России в сравнении с развитыми странами Запада и такая более чем символическая прибавка выглядит неким проявлением заботы о пенсионерах.

Государство исполняет своих социальные обязательства перед наиболее уязвимыми группами населения — в условиях кризиса нужно делать для пенсионеров всё что возможно.

Для того, чтобы значительно улучшить жизнь пенсионеров государству необходимо прислушиваться к мнению профсоюзов, и не чинить препятствия к созданию профсоюзов на предприятиях.

Тогда у профсоюзов появится шанс добиться, чтобы каждый работающий гражданин при достижении пенсионного возраста имел бы право, при наличии определённого трудового стажа, ещё и на пенсию от работодателя в дополнение к социальной, как это делается во многих развитых странах. Это будет реальная возможность поднять уровень жизни пенсионеров», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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