Москва, , 15:38 — REGNUM Госдума в законе о «кредитных каникулах» установила особенности начисления процентов в этот период, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Мы прописали начисление процентов по потребительским кредитам — так же как по ипотечным каникулам по закону, который был нами принят в прошлом году. Мы знаем, что проценты по потребкредитам значительно больше, чем по ипотечным, поэтому появилось предложение установить ограничения по начислению этих процентов — две трети от среднерыночной сложившейся на рынке. Таким образом будут начисляться меньшие проценты в каникулярный период, и соответственно нашим заемщикам будет (предоставлена) возможность платить меньше после того, как они обслужат кредит, а дальше будут уже выполнять обязательства по начисленным процентам за каникулярный период», — пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Согласно принятому закону, «кредитные каникулы» могут длиться максимум полгода, в течение этого времени не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Закон принят в качестве меры поддержки граждан и субъектов малого и среднего бизнеса на фоне коронавируса. Совфед его обсудит на заседании 2 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В России вводятся «кредитные каникулы»: для кого и что делать