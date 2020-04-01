Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM По итогам февраля 2020 года реализация новых легковых машин в Казахстане выросла на 29,8% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же за месяц в Казахстане было куплено 5 тыс. легковых автомобилей. В последний месяц зимы больше всего было приобретено машин марки Lada — чуть более одной тысячи. Это на 1% меньше, чем в феврале прошлого года.

На втором месте расположились автомобили южнокорейской марки Hyundai. За отчётный период их приобрели в количестве 850 единиц, что на 21% больше, чем в 2019 году. На третьем месте авто японского бренда Toyota. Их дилерам удалось реализовать в количестве 720 экземпляров. Это на 15% меньше, чем за такой же отчётный период прошлого года.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились узбекский Ravon (660 ед.) и корейская KIA (560 ед.).

Ранее в пресс-службе международного рейтингового агентства Moody's заявили, что продажи новых легковых машин на мировом авторынке в текущем году упадут до 14%.

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