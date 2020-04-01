Киев, , 15:10 — REGNUM Правительство Украины в настоящий момент разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

Об этом 1 апреля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе совещания правительства с президентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер пообещал создать «много рабочих мест» уже через несколько недель.

«В частности, нам потребуются люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», — заявил Шмыгаль.

Также на совещании было заявлено, что власти Украины не намерены останавливать проекты по строительству дорог даже в условиях карантина.

«Это локомотив для нашей экономики, который должен двигать нас вперед независимо от обстоятельств, которые возникают вокруг, и это залог экономического развития», — сказал украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на конец марта на Украину из-за границы вернулись более 110 тыс. граждан. Известно также, что во вторник, 31 марта, в страну вернулись 4,9 тыс. граждан.