Сухум, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр Абхазии, исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба подписал постановление о временной отмене таможенных сборов на ряд товаров. Новое правило будет действовать с 1 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Срок действия постановления установлен до 1 мая. Пошлина отменена на ввоз в республику продуктов, лекарств, а также дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 25 марта введены карантинные меры для защиты населения от коронавируса. Жителям республики рекомендовано находиться дома, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые объекты, кроме тех, которые имеют важное социальное значение. Случаи заражения коронавирусной инфекцией в республике не выявлены.

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