Рига, , 15:09 — REGNUM Государственная касса Латвии, выполняя решение правительства страны, вложит 36,14 млн евро в основной капитал авиакомпании АirBaltic. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, финансовые средства обеспечат ликвидность компании на долгий временной период. Кроме этого, решением правительства Латвии отменяется начисление процентов на непогашенную АirBaltic часть прежнего займа (36,14 млн евро).

Напомним, в данный момент деятельность компании приостановлена из-за пандемии COVID-19, воздушные пассажирские перевозки прекращены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта правительство Латвии концептуально поддержало решение об общем увеличении основного капитала авиакомпании AirBaltic на 150 млн евро. В 2019 году убытки авиакомпании составили 7,7 млн евро.