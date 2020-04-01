Минск, , 15:06 — REGNUM Совмин Белоруссии своим постановлением № 188 от 31 марта ввёл с 1 апреля повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Об этом сегодня, 1 апреля проинформировала пресс-служба белорусского правительства.

«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее — $66,9), — сказано в официальном комментарии. — Пошлина на прямогонный бензин повышена с $36,7 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $20 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел».

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До этого ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров, изменялись 1 марта. Тогда они были снижены, отметили в белорусском правительстве.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти, в связи с чем нефтепереработка Белоруссии столкнулась с острым дефицитом сырья. По распоряжению Лукашенко начались поставки более дорогой нефти из дальнего зарубежья, что негативно сказалось на рентабельности отрасли и настроениях в белорусском обществе.

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