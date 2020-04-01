Москва, , 14:37 — REGNUM Для рынка нефти первый квартал 2020 года стал худшим за несколько десятилетий? заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя решение Трампа обсудить цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией.

«Ценовая война, развязанная саудитами, после отказа России присоединиться к сделке ОПЕК+ оказывает дополнительное давление на цену барреля, ставя на грань выживания нефтяную отрасль США.

Приостановить падение котировок черного золота может Саудовская Аравия, на которую сильное давление оказывает Белый дом. Это начало активного диалога между министрами энергетики США и России, которые после звонка Трампа в Кремль уже обсуждают способы замедления падеения.

С помощью этих способов крупнейшие игроки могут решить проблему высокой волатильности на мировом рынке нефти.

И если Вашингтону удастся додавить Эр-Рияд в вопросе сдерживания добычи, цена фьючерсного контракта Brent, в среднесрочной перспективе может подняться к отметке $31 за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены провести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по вопросу обвала цен на нефть.

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