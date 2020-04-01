Москва, , 14:33 — REGNUM Москва и Эр-Рияд пока не планируют проводить переговоры по нефтяным вопросам. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, который позволяет при необходимости провести «эффективный диалог». Песков добавил, что Москва приветствует совместный диалог для стабилизации энергетического рынка.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, планируются ли телефонные переговоры президента России Владимира Путин и руководства Саудовской Аравии. «В обозреваемой повестке дня — нет», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта истек срок соглашения ОПЕК+, согласно которому страны сокращали объем добычи нефти для регулирования мировых цен. После выхода из соглашения Саудовская Аравия стала снижать цены на нефть.

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