Самара, , 14:36 — REGNUM Две тонны шампуня и 1,2 тонны дезинфицирующего средства дополнительно закуплено в Самаре для обработки дорог и остановок общественного транспорта. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в городе продолжают обрабатывать дороги и остановки. 1 апреля было увеличено количество спецтехники МП «Благоустройство» до 24 единиц. Отмечается, дорожные покрытия и остановки моют сначала водой с шампунем, а потом уже обрабатывают раствором «Хлорамин Б».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дополнительно выделили почти 100 машин для участковых врачей.

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