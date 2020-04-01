Москва, , 14:22 — REGNUM Ничего страшного в социальной политике России не происходит, пенсии и социальные выплаты уже индексируются с 1 апреля. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя потери ПФР и ФОМС из-за пандемии коронавируса.

«Выплаты могли бы быть еще выше, но, к сожалению «серые» зарплаты и теневой, офшорный бизнес препятствуют полноценному пополнению российской казны сверхдоходов.

Государство на период неопределённости в области деловой активности вполне логично подключает в работу накопленные резервы, чтобы компенсировать потери от поступлений доходов в социальные фонды, в частности, ПФР и ФОМС. Схожая ситуация наблюдается в ЕС и США.

Государство уж точно своих граждан в беде не бросает. Социальные функции, наоборот, усиливаются, а бюджет стабилен, как бы нас не пугали очередные исследования сомнительных доцентов различных вузов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.

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