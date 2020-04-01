Нижний Новгород, 1 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Некоммерческая организация «Единый центр социального обслуживания населения» в Нижнем Новгороде задерживала выдачу зарплаты сотрудникам, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Зарплату с задержкой получали около 400 сотрудников. Работники организации написали заявление в прокуратуру.
В результате к дисциплинарной ответственности привлечены два человека, генеральному директору выписали штраф. Работники получили задержанные за работу деньги и компенсацию.