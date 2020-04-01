Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Количество семей, которым будут оплачены коммунальные расходы в течение трех месяцев в Грузии, назвала 1 апреля министр инфраструктуры и регионального развития страны Майя Цкитишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Семьям, где расход электроэнергии не превышает в месяц 200 киловатт, государство оплатит как электроэнергию, так и очистку воды за март, апрель и май. Этой льготой воспользуются 1,2 млн семей», — сказала министр.

Она также сообщила, что государством будут оплачены расходы на газ тем семьям, которые в месяц потребляют не более 200 кубических метров голубого топлива. Таких семей в Грузии насчитывается почти 700 тыс.

Цкитишвили отметила, что средства на оплату пойдут из фонда в 2 млрд лари (около $600 млн), который был выделен из бюджета на поддержку граждан на период действия мер по борьбе с коронавирусом. Министр также пообещала, что пока это только часть помощи, которая будет предложена гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об оплате жителям Грузии коммунальных расходов за три месяца заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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