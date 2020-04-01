Ставрополь, , 14:20 — REGNUM Пять новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появятся в Ставропольском крае до конца 2020 года. Новые мощности по сортировке, переработке, обработке и утилизации ТКО на общую сумму около 2 млрд рублей будут созданы за счет частных инвестиций, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Так, в Пятигорске появится мусороперегрузочная станция с обработкой ТКО, крупногабаритных и строительных отходов мощностью 120 тыс. тонн в год, а в Предгорном районе — комплекс по обработке и утилизации ТКО мощностью 250 тыс. тонн в год. В Кисловодске планируется увеличить мощности мусоросортировочного комплекса и комплекса по утилизации пластиковых и резинотехнических изделий.

На межмуниципальном зональном комплексе «Светлоград» появится мусоросортировочный комплекс мощностью 160 тыс. тонн в год, а также будет увеличена мощность мусоросортировочного комплекса ТКО межмуниципального зонального центра «Нижнерусский» со 150 до 550 тыс. тонн в год.

Вместе с тем один объект — мусоросортировочная линия мощностью 150 тыс. тонн в год — в этом году уже создан и работает с февраля при полигоне ТКО близ Буденновска. Она была приобретена в собственность Ставрополья на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а затем передана в пользование региональному оператору на условиях аренды.

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