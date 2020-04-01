1 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Антон Покатович, , 15:26 — REGNUM Накануне фактического окончания действия сделки ОПЕК+ цена российской нефти Urals обновила восемнадцатилетние минимумы. Основным фактором давления на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка остается существенный провал мирового спроса на нефть, снижение которого сейчас может превышать объемы в 10−15 млн барр./сутки. При таком снижении мирового спроса на нефтяном рынке сформирован масштабный «навес» со стороны предложения. В случае реализации пессимистичного сценария, предполагающего устойчивое закрепление дисбаланса на нефтяном рынке в течение всего года, основные мировые мощности по хранению могут быть полностью загружены в перспективе 5−7 месяцев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что стоимость российской нефти Urals рассчитывается с дисконтом к оценкам цен датированного Brent, которые, в свою очередь, рассчитываются агентствами и в большей мере отражают ситуацию на физическом рынке нефти. Так, в понедельник, согласно оценкам агентства Platts, стоимость датированного Brent составляла менее 17,8$. Дисконт Urals к датированному Brent сейчас превышает уровень в 3,3$, что в результате опускает котировки российского сорта нефти к уровням 13$ за баррель.

Таким образом, в обозримой перспективе восстановление цен Urals видится возможным только при улучшении ситуации на физическом рынке нефти за счет достижения соответствующего фундаментального баланса на нефтяном рынке. Иными словами, устойчивое восстановление цен Urals вслед за повышательной динамикой во фьючерсных контрактах Brent мы сможем увидеть в случае, если ситуация со спросом начнет заметно улучшаться либо экспортёры придут к реальным соглашениям о существенном сокращении нефтедобычи.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

Ожидания участников рынка о том, что стороны в лице РФ и США могут договориться о каком-либо сокращении нефтедобычи, сейчас являются одним из факторов в пользу повышения фьючерсных котировок Brent. На наш взгляд, влияние данного фактора на Urals, вследствие вышеуказанных условий ценообразования на российский сорт нефти, пока что будет иметь ограниченный эффект.

Ожидаем, что в перспективе апреля котировки Brent будут формироваться в коридоре 20−30$.

При такой ценовой конъюнктуре нефтяного рынка дефицит бюджета РФ в 2020 году продолжит расширяться и по итогам года может составить порядка 2,5−3% ВВП. Нефтегазовые доходы бюджета в этом году могут сократиться на 30−40%.