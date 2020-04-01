Париж, , 14:04 — REGNUM По итогам февраля 2020 года больше всего лёгких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн (сегмент LCV) в Европе было продано во Франции. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

За месяц во Франции было куплено 43 493 машины сегмента LCV, что на 1,6% меньше прошлогоднего уровня.

На втором месте по продажам машин сегмента LCV занимает Германия — 28 115 проданных авто. Это на 7,6% меньше уровня продаж февраля прошлого года. Тройку лидеров замыкает Испания (17 674 единицы; — 5,9%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Великобритания (16 850 ед.) и Италия (16 615 ед.).

Всего же, по данным АСЕА, в феврале текущего года в Европе продажи легких коммерческих автомобилей составили 177 974 единицы (-5,7%).

Напомним, по итогам января текущего года в РФ была реализована 7 571 единица легкого коммерческого автомобиля. Таким образом, российский авторынок по объёму продаж машин сегмента LCV занял седьмое место в Европе.

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