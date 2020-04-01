Москва, , 13:56 — REGNUM Текущее состояние мирового нефтяного рынка обсудили министры энергетики России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в телефонной беседе. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба Минэнерго РФ.

Разговор включал обсуждение перспективных направлений сотрудничества, также Новак и Бруйетт указали на необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы и договорились продолжать диалог.

Они отметили, что поступательное развитие мировой энергетики осложняется в условиях, когда спрос на углеводородное сырьё упал, и на нефтяном рынке возник избыток. Это чревато рисками для стабильного снабжения рынка после того, как мировая экономика начнёт восстанавливаться.

В Минэнерго напомнили, что переговорам министров предшествовал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщало ИА REGNUM, он состоялся 30 марта.

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