Архангельск, , 13:47 — REGNUM Власти Архангельской области сформировали список системообразующих предприятий, которые получат поддержку в период пандемии. В него вошла 71 компания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В перечне числятся оборонные предприятия «Севмаш» и «Звездочка», алмазодобытчики «Севералмаз» и «АГД Даймондс», АО «Нордавиа — региональные авиалинии», Северное морское пароходство, водорослевый комбинат и другие предприятия.

«Есть предприятия, которые определяют устойчивость региона в целом. Это не просто работодатели и плательщики налогов, они также обеспечивают работой огромное количество субподрядчиков из малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Поэтому, поддерживая основные системообразующие организации, мы понимаем, что вслед за ними продолжат функционировать сотни или даже тысячи других предприятий», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 30 марта поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей. По ним будет проводиться мониторинг экономического состояния, решение возникающих проблем будет производиться в ручном режиме, чтобы обеспечить их работу в период пандемии коронавируса.