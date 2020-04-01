Москва, 1 апреля 2020, 13:47 — REGNUM Решение об индексации социальных пенсий — необходимая мера для поддержания приемлемого уровня жизни населения России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова, к. э. н Людмила Иванова-Швец, комментируя индексацию пенсий с 1 апреля 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ.
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