Москва, , 13:47 — REGNUM Решение об индексации социальных пенсий — необходимая мера для поддержания приемлемого уровня жизни населения России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова, к. э. н Людмила Иванова-Швец, комментируя индексацию пенсий с 1 апреля 2020 года.

«Такие пенсии в отличие от страховых пенсий часто индексируют в меньшем объеме, да и средний размер таких пенсий несколько ниже, чем страховые пенсии. Их средний размер в 2019 году составлял 9266 руб.

В нынешних условиях индексация даст возможность поддержать самые незащищённые слои населения. Индексация коснется почти 3, 8 млн человек.

Государство старается поддержать все категории граждан, в том числе и тех, кто не может рассчитывать на другие источники доходов в такое непростое для общества время», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ.

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