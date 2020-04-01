Сеул, , 13:50 — REGNUM В марте 2020 года продажи Hyundai Motor на мировом рынке упали на 20,9%, до 308 503 единиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи на внутреннем рынке составили 72 180 автомобилей, за рубежом — 236 323 автомобиля.

Известно, что на внутреннем рынке продажи компании выросли на 3% благодаря выпуску новых моделей и снижению налогов, однако за рубежом, напротив, сократились на 26,2%.

Отмечается, что на спад продаж за рубежом повлияло распространение коронавируса нового типа, повлекшего за собой сбой поставок и сокращение спроса.

С другой стороны, общие продажи KIA Motors сократились на 6,4% до 226 960 автомобилей. Продажи на внутреннем рынке выросли на 15,3%, до 51 008 автомобилей, за рубежом, напротив, упали на 11,2%, до 175 952 автомобилей.