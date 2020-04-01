Горно-Алтайск, , 13:35 — REGNUM Республика Алтай по итогам 2019 года стала лидером в Сибирском федеральном округе по уровню открытости бюджетных данных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве финансов.

Как отмечается, все регионы России были разделены на группы с высоким, средним, низким и очень низким уровнем открытости. В качестве одного из наиболее важных критериев выступает содержание и доступность материалов. В первую группу вошли только 13 субъектов.

«Среди 10-ти субъектов Сибирского федерального округа Республика Алтай заняла 1-ое место (набрав 117,5 баллов из 141 максимально возможного)», — отметили в ведомстве.

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