Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Реализация новых легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году упадет до 14%. Об этом сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства Moody's.

Таким образом, предыдущий февральский прогноз с 2,5%-м падением продаж был скорректирован на 11,5%. Снижение реализации машин агентство объясняет негативным влиянием COVID-19 на авторынок.

«Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут примерно на 14%, что намного больше, чем снижение на 2,5%, которое мы прогнозировали в феврале, в основном из-за резкого снижения потребительского спроса, связанного с коронавирусом», — заявил старший вице-президент компании Фальк Фрей.

По данным агентства, больше всего спрос может снизиться в Западной Европе — на 21%. При этом в феврале Moody's предполагал снижение спроса на авто в этом регионе на 4%. Ситуация на авторынке может улучшиться лишь к 2021 году, считают эксперты агентства.

Ранее в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что пандемия нового коронавируса и экономический кризис могут стать причиной массовых увольнений и закрытия до 50% автосалонов в РФ.

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