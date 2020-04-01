Ташкент, , 13:21 — REGNUM Средняя стоимость одной порции плова (143 грамма) в Узбекистане в марте составила 12 167 сумов ($1,28), сообщили 1 апреля в государственном комитете республики по статистике.

Самый дорогой плов продается в Самаркандской области — 16 667 сумов ($1,75) за порцию, а самый дешевый — в Навоийской области за 13 тыс. сумов ($1,36). Цены указаны по результатам выборочных наблюдений на предприятиях общественного питания.

Напомним, в январе 2020 года госкомитет по статистике Узбекистана опубликовал «индекс плова» — среднюю стоимость приготовления одной порции плова. Дороже всего приготовление плова обходится жителям Самаркандской области.

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