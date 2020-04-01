Киев, , 13:16 — REGNUM В первом квартале нынешнего года государственный бюджет Украины недополучил 60 млрд гривен (порядка 2,2 млрд долларов), заявил 1 апреля в эфире украинского телевидения народный депутат Рады из фракции «Европейская солидарность» Олег Синютка.

Депутат заявил, что нынешняя власть привела экономику Украины к кризису, «если не сказать — к катастрофе», причем резкое падение началось отнюдь не сейчас из-за коронавируса. По мнению Синютки, кризисные процессы в экономике идет уже более полугода.

«Власть слабая — это понятно, но государство и люди, которые живут в государстве, точно ничем не провинились. И надо спасать экономику, социально поддерживать людей и спасать государство», — подчеркнул политик.

Один из вариантов спасения депутат видит в сотрудничестве с МВФ.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из таких базовых вещей том, что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям, мы работаем», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в изначальном варианте госбюджета Украины дефицит годового бюджета должен был составить 96,3 млрд гривен. Сейчас правительство Украины экстренно переделает бюджет из-за коронавируса, в первой редакции изменений от кабмина дефицит увеличили более чем в 3 раза — до 298,4 млрд гривен. Впрочем, Рада эти изменения не утвердила, дискуссия еще продолжается.