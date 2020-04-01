Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 1 апреля, приостанавливается работа международного аэропорта из-за отсутствия авиаперевозчиков. Рейсы планируется возобновить летом, а в течение апреля-мая будет предоставлена отсрочка авиаоператору по ряду платежей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона по итогам рабочего совещания.

Чебоксарский аэропорт уходит на вынужденный простой «из-за полного прекращения пассажирского авиасообщения». Связано это с отсутствием перевозчиков: 28 марта прекратила рейсы авиакомпания «Нордвинд», с 1 апреля по 31 мая приостановила работу по всем направлениям в России авиакомпания «Победа». На долю последней приходилось 85% авиаперевозок в Чебоксарах.

В результате 200 человек, которые занимались обслуживанием аэропорта, отправлены на «вынужденный простой с оплатой 2/3 части от оклада согласно трудовому законодательству».

Ранее министерство транспорта Чувашии обратилось к руководству пяти авиакомпаний («Сибирь», «Ютейр», «Руслайн», «Уральские авиалинии», «Ямал») с предложением заняться авиаперевозками. По словам исполняющего обязанности министра транспорта Владимира Осипова, пока «официального ответа пока не получено ни от одной компании»:

«Но в неофициальной беседе с менеджерами стало известно, что руководство временно приостановило все переговоры и вернётся к этой теме после 12 апреля, когда станет ясно, как будет складываться дальнейшая ситуация».

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что функционал чебоксарского аэропорта необходимо сохранить, выразив уверенность в том, что после стабилизации эпидемиологической ситуации объём пассажирских перевозок восстановится. По его словам, республика пошла навстречу предприятию: будут предусмотрены отсрочки по платежам, в том числе арендным.

Руководство регионального оператора по авиаперевозкам полагает, что рейсы будут возобновлены «по окончании весенних месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 5 апреля в Чувашии действует режим самоизоляции для всех.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. По последним данным, число инфицированных коронавирусом превысило 850 тыс. человек, скончались свыше 45 тыс. человек. Главными очагами остаются США и Италия. В России на 1 апреля зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек.

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