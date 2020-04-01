Подгорица, , 13:04 — REGNUM Правительство Черногории продлило временные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, которые были приняты 15 марта на 2 недели до 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Продление временных мер касается запрета на въезд иностранцев (за исключением тех, кто уже находится в Черногории и перевозки грузов), обязательной самоизоляции пассажиров из-за рубежа, запрета на услуги общественного питания в гостиницах, за исключением зарегистрированных гостей, закрытие дискотек и ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, детских игровых комнат, фитнес-центров, казино, букмекерских контор и казино, а также ограниченное количество клиентов в магазинах.

Остальные более строгие меры, в том числе и комендантский час также введены на 15 дней.