Тбилиси, , 12:58 — REGNUM

На мероприятия, направленные на превенцию коронавируса и борьбу с эпидемией, из бюджета Грузии будет выделен 351 млн лари. Об этом на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 1 апреля заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, эта сумма не входит в те 2 млрд лари, которые правительство направляет на поддержку экономики.

«Эти 351 млн лари — та сумма, которая на сегодняшний день зарезервирована в кризисном бюджете для того, чтобы мы могли бороться за здоровье наших граждан, для того, чтобы помешать быстрому росту географии и масштабов распространения вируса. И эта сумма также должна быть использована крайне рационально», — подчеркнул Гахария.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 22 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5783 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 301 пациент.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.