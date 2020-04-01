Москва, , 12:55 — REGNUM Малые и средние производители нефти в условиях падения мировых цен, скорее всего, вынужденно начнут снижать добычу нефти уже в мае, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления продаж нефти и газа АО «РНГ» Станислав Перепонов, комментируя снижение стоимости российской нефти Urals.

«Масштабы, полагаю, не будут значительными, тем не менее понижающий тренд очевиден. Цена на Urals в портах Северо-Западной Европы упала до 13 долларов за баррель, свободные мощности по хранению на исходе, а предложение на рынке значительно превышает спрос. Видно замедление экономической активности в мире на фоне коронавируса.

По всей видимости, удерживать добычу на прежнем уровне не имеет смысла. Дополнительное беспокойство участников рынка вызывают и планы Саудовской Аравии нарастить экспорт нефти в мае до 10,6 млн баррелей в сутки, то есть на 600 тыс. баррелей больше, чем в настоящее время.

Однако решение о наращивании экспорта пока не принято, поскольку саудиты продолжают вести переговоры с покупателями.

Дональд Трамп сообщил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

Однако его заявление не остановило снижения. Цена на фьючерский контракт на нефть Brent снизилась на 67 центов, до $25,17 за баррель», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель.

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