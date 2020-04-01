Москва, , 12:54 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса российский малый бизнес столкнулся с целым набором проблем, среди которых на первом месте падение спроса, неисполнение обязательств по налоговым платежам и вынужденное сокращение персонала или расходов на фонд оплаты труда. Об этом 1 апреля сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей по итогам опроса бизнесменов в 81 субъекте РФ.

«Падение спроса как главную проблему отметили более 50% опрошенных в сфере услуг (без учёта туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами, транспортных услугах и гостиничном бизнесе. Минимальные показатели падения спроса пока зафиксированы у аптек, торговли продуктами и в обрабатывающем производстве», — сообщают в аппарате.

На втором месте — ожидание плановой убыточности компаний в следующем налоговом периоде, причём наиболее часто эту проблему упоминают всё те же представители наиболее пострадавших отраслей, таких как торговля непродуктовыми группами, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания и сфера услуг.

49% предприятий сферы услуг (без учёта туризма) планируют сократить персонал или уменьшить фонд оплаты труда. Таких же планов придерживаются 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами, 26% предприятий транспорта и более 20% предприятий строительства и обрабатывающего производства.

Срыв обязательств по налоговым платежам считают вероятным около 30% предприятий в сфере услуг, общественного питания, гостиничном бизнеса и сфере торговли непродовольственными товарными группами. Несколько менее остро проблему воспринимают в транспортной отрасли — там об этом высказались 20% респондентов.

Часто в регионах России предприниматели упоминают в качестве ключевых факторов риска арендные и коммунальные платежи, обязательства перед банками и лизинговыми компаниями, ограничения по закупкам импортного сырья и оборудования. При этом о проблемах с налоговой и контрольно-надзорных мероприятиях респонденты отзывались сравнительно реже.

С наибольшим числом проблем сталкиваются предприниматели из Московской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской областей, республик Татарстан, Саха (Якутия) и Бурятия. Число обращений по поводу кризисных обстоятельств за последнюю неделю марта 2020 года составило 2 тыс. 776 жалоб.

При этом региональные власти проявляют избирательность в вопросах различных послаблений для бизнеса. Чаще всего администрации готовы пойти на субсидирование процентных ставок, рефинансирование кредитов и микрозаймов, пополнение оборотных средств.

Менее охотно власти предлагают отсрочку по аренде и мораторий на взимание платежей и проверки, и достаточно редко идут навстречу в вопросах освобождения от имущественных налогов, снижения и отмены коммунальных платежей, снижения ставок УСН, ЕНВД для пострадавших отраслей.

Наконец, реже всего администрации идут на снижение или введения «каникул» для МСП на оплату электроэнергии, газа, водоснабжения и канализации и неприменение штрафных санкций при нарушениях в госзаказе.