Сеул, , 12:59 — REGNUM 31 марта министры финансов и главы ЦБ стран G20 провели видеоконференцию, во время которой министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги предложил расширить валютные свопы, сообщает KBS.

В рамках встречи, представитель Южной Кореи отметил, что странам необходимо расширить функции Международного валютного фонда (МВФ) с целью укрепления глобальной финансовой безопасности.

Известно, что Хон Нам Ги также призвал пересмотреть вопрос о выделении специальных прав заимствования (СДР) для обеспечения ликвидности, как это было во время финансового кризиса.

СДР представляют собой международные активы, созданные МВФ для пополнения международных резервов государств-членов МВФ.

Отмечается, что стороны также рассмотрели план действий по преодолению последствий пандемии коронавируса.