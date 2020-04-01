Тбилиси, , 12:52 — REGNUM На преодоление вызовов, которые стоят перед экономикой Грузии в условиях пандемии коронавируса, из госбюджета будет направлено 2 миллиарда лари. Об этом на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 1 апреля заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, пандемия поставила перед экономикой страны очень сложные и глобальные вызовы, а по оценкам местных специалистов и международных партнерских финансовых организаций, сейчас Грузия, как и остальной мир, вступает в период рецессии, который не может не оказать тяжелого воздействия на экономику страны.

«Сегодня мы уже не можем говорить о том росте экономики, о котором говорили в начале года. Сегодня государство функционирует в пределах кризисного бюджета. Но мы понимаем, что каждый гражданин получил прямой экономический ущерб от тех мер, которые вынуждено принимать правительство для защиты здоровья наших граждан. Многие потеряли доходы и работу. Поэтому на данном этапе мы обязаны максимально эффективно и рационально использовать небольшие возможности нашей экономики, которые мы имеем сегодня. Именно поэтому уже сегодня решением правительства на поддержку экономики выделяется 2 миллиарда лари», — заявил Гахария.

По информации премьера, эта помощь будет направлена как на сохранение рабочих мест, так и на сохранение компаний, их текущего производства, чтобы после преодоления фазы кризиса грузинская экономика могла развиваться и восстановить стартовые позиции. Поддержка будет нацелена прежде всего на сохранение крупных инфраструктурных проектов, системных проектов, системных производств и отраслей экономики.

«Мы уже мобилизовали в бюджете 2 миллиарда лари, и это только начало, только первый этап», — подчеркнул премьер.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 22 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5783 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 301 пациент.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.