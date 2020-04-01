Ташкент, , 12:52 — REGNUM Грант в размере $200 млн для Узбекистана одобрил Азиатский банк развития (АБР), сообщили 1 апреля в министерства инвестиций и внешней торговли республики.

1 апреля глава ведомства Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом АБР Масацугу Асакавой. Стороны обсудили финансовую помощь для борьбы с коронавирусом.

Грант в $200 млн планируется направить на медицинские нужды в Узбекистане. Кроме того, руководство АБР рассматривает возможность предоставления дополнительных средств для поддержки системы здравоохранения республики.

Умурзаков напомнил, что Узбекистан направлял заявку на получение $1 млрд в качестве кредита для поддержки бюджета. Асакава пообещал ускорить рассмотрение заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистан создан антикризисный фонд с капиталом 10 трлн сумов ($1 млрд), который направлен на преодоление последствий распространения коронавируса.