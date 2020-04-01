Москва, , 12:48 — REGNUM Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России — это хорошая новость. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя индексацию пенсий с 1 апреля 2020 года.

«Данное решение лишний раз демонстрирует намерение правительства РФ выполнить все социальные обязательства, несмотря на падение цен на нефть.

Никакого секвестра социальных расходов не будет. Как и задержек выплат как было в 90-е годы. При этом индексация пенсий однозначно превысит инфляцию.

Эффект девальвации скажется на ценах с лагом в 1−2 месяца. Однако инфляция вряд ли превысит таргет Банка России в 4%.

Вместе с тем, пенсия в России остается достаточно скромной. А значит, копить на нее лучше самостоятельно — акции, депозиты и т. д.

Из акций, конечно, предпочтительнее дивидендные бумаги — ставка не только на рост курсовой стоимости и накопление, но и на текущий доход», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ.

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