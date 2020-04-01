Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о новых обязанностях Центробанка, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Банк России во взаимодействии с правительством РФ будет обязан проводить мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также ЦБ вместе с правительством должен будет содействовать обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Банк России один раз в три года принимает стратегию повышения доступности финансовых услуг в стране, говорится в документе.