Москва, , 12:38 — REGNUM Все сырьевые цены в апреле завязаны на длительность вынужденной глобальной паузы, от которой никуда пока не деться. Понятно, что она закончится, она не вечна, и что постепенно мир дождётся восстановления и производства, и цепочек поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«А это значит, что «дно» по нефти, вероятно, не за горами — если брать по срокам, но «дно» это может оказаться намного глубже даже самых пессимистичных ожиданий по цене. Поэтому главный вопрос — не в цифрах, сколько долларов за баррель будет там, на «дне».

А насколько весь процесс может оказаться растянут по срокам? Полагаю, имеется реальный шанс увидеть низы на сырьевых рынках, включая, разумеется, и нефть, примерно во второй половине апреля. Ориентируюсь на предположения, что «дно» цены покажут лишь после того, как пик заражений вирусом пройдёт не только в Европе, но и в США.

Именно этот момент и придаст, наконец-то, нефтетрейдерам более-менее внятной уверенности в сроках, когда же именно производства в основных странах — потребителях топлива власти начнут постепенно открывать после карантинов.

Однако и после этого для выхода на близкую к нормальной потребительскую активность, а значит и на более привычный уровень расхода нефтепродуктов, потребуется дополнительно ещё 2−3 месяца.

Собственно, и сейчас уже в текущие цены, по большому счёту, включены сценарные ожидания, что, обновив «дно» на некоем намного более глубоком уровне (а это могут быть в моменте любые уровни, вплоть до $15 за баррель по Brent и даже ниже), нефтяной рынок обречён затем на серьёзный отскок как минимум в район $45−50.

Даже если сбудутся самые жёсткие прогнозы вроде временного снижения спроса на 20−25 млн баррелей в сутки во II квартале, то есть почти на четверть всей мировой добычи, то эта яма по спросу будет, но зато очень недолгой», — считает эксперт.

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