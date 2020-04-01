Уфа, , 12:41 — REGNUM 5246 сотрудников организаций находятся под риском увольнения в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщил замминистра труда Башкирии Фанур Шайхисламов на брифинге о первоочередных мерах социальной поддержки населения.

По его словам, на минувшей неделе под риском увольнения в регионе находились 3374 работника. В настоящий момент, по данным работодателей, их число увеличилось до 5246 сотрудников.

Фанур Шайхисламов особо отметил, что это вовсе не означает, что сотрудники уволятся в ближайшие дни, поскольку согласно разъяснениям Минтруда, условия изменений трудовых соглашений меняются за два месяца.

Таким образом, за два месяца необходимо предупреждать работника об изменениях, в том числе и о введении неполного рабочего дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга пока не решили, отменять ли плату за капремонт