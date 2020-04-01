Махачкала, , 12:50 — REGNUM Власти Дагестана анонсировали меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Они призваны поддержать налогоплательщиков и повысить социально-экономическую устойчивость региона, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

Так, в указе главы региона Владимира Васильева объявлено о снижении налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения (с 6% до 3%), в сфере социального предпринимательства и информационных технологий (до 1%), для аграриев (с 6% до 3%) и по другим налогам, относящимся к специальному налоговому режиму. С 1,5% до 1% планируется снижение налога на имущество организаций.

Предусматривается отсрочка по выплате арендных платежей в отношении объектов государственной и муниципальной собственности для субъектов малого и среднего бизнеса. Отдельные меры господдержки будут подготовлены для организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма и промышленного производства.

Васильев также рекомендовал освободить от уплаты транспортного налога семьи, в которых воспитываются четверо и более детей. Контроль за исполнением этих и других пунктов указа возложен на первого заместителя председателя правительства республики Гаджимагомеда Гусейнова.

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