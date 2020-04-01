Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об унификации годовых отчетов госкорпораций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Правительство РФ получает полномочия по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний.

Уточняются полномочия органов госкорпораций. В том числе речь идет об установлении основ системы оплаты труда служащих госкорпорации, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности госкорпорации, утверждения ключевых показателей эффективности деятельности госкорпорации, используемых для целей премирования служащих госкорпорации, и методику (порядок) их расчета.

Одновременно расширяется состав годовых отчетов госкорпораций, уточняется содержание стратегий их развития — в том числе в части сведений о мероприятиях, для реализации которых госкорпорации предоставляются субсидии из федерального бюджета, c указанием источников, объема, структуры финансирования.

Закон также устанавливает особенности деятельности акционерных обществ в 2020 году. Речь идет о проведении общего собрания акционеров, сроков выплаты дивидендов, приобретения размещенных ими акции.

Также законом устанавливается, что в 2020 году решением совета директоров Банка России могут быть установлены сроки раскрытия информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков аффилированных лиц, сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, превышающие сроки раскрытия, составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России.