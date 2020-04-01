Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Сети автозаправочных станций в Алма-Ате и Нур-Султане «КазМунайГаз» снизили стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, сообщили в пресс-службе компании PetroRetail.

В компании отметили, что бензин АИ-92 подешевел на 2−9 тенге (0,35−1,6 рубля), а дизтопливо — на 7−10 тенге (1,24−1,77 рубля). Средняя стоимость бензина указанной марки составляет 150 тенге (26,6 рубля) за литр, а дизельного топлива — 183 тенге (32,5 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству снизить стоимость дизельного топлива для сельскохозяйственных производителей до 165 тенге (29,3 рубля) за литр.

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