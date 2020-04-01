Москва, , 12:30 — REGNUM По итогам первого квартала рубль подешевел к бивалютной корзине в среднем на 20%, причем большая часть потерь пришлась на март, который оказался самым неудачным для нашей валюты более чем за пять лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Апрель и новый квартал «россиянин» начал со снижения, отступая в паре с долларом почти на 1% после двух дней восходящей коррекции. В апреле рубль будет находиться под влиянием ряда факторов, которые будут формировать его курс.

Прежде всего, как и все активы, наша валюта будет реагировать на развитие событий вокруг коронавируса — если эпидемия пойдет на спад, рисковые активы нащупают дно и пойдут в рост.

При этом не менее важным фактором будет ситуация на рынке нефти, которая обостряется из-за истечения срока сделки ОПЕК+. Если производители не прибегнут к мерам поддержки рынка, цены могут просесть к новым минимумам и даже достичь уровня $20 за баррель Brent. Естественно, при таком сценарии доллар с легкостью вернется выше 80 руб.

Однако при таком сценарии будет вступать противодействующая сила в виде действий Центробанка, который будет активизировать продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, чтобы сдержать дальнейшее падение курса рубля.

Таким образом, в апреле пара доллар/рубль может обосноваться в основном диапазоне 75−80 руб., причем пока нынешние риски указывают на то, что котировки продолжат тяготеть к верхней границе этого канала», — предполагает эксперт.

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