Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении пакет законов об особенностях госзакупок в Крыму и Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

В Крыму устанавливается до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок. Предусматривается возможность установления порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и города Севастополя и (или) обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и города Севастополя по согласованию с федеральным органом власти, уполномоченным правительством РФ.

При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с порядком, установленном нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и города Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.