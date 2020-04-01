Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Жителям Грузии, потерявшим работу в результате введения мер профилактики распространения коронавируса, будет оказана помощь. Такое заявление сделал 1 апреля премьер-министр страны Георгий Гахария во время собрания Межведомственного совета.

«Мы понимаем, что должны идентифицировать каждого нашего гражданина, потерявшего работу, и когда осуществим идентификацию, примем особые мероприятия для оказания им прямой помощи», — приводит слова главы грузинского правительства агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в рамках борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 приостановлена работа общественного транспорта, закрыто большинство ресторанов, кафе и гостиниц. Также из-за закрытия границ не работают предприятия туристического сектора.

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