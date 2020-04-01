Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга готовит корректировку городского бюджета с изменениями из-за пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

В данный момент чиновники работают над проектом корректировки главного финансового документа. Рабочие материалы подготовят не ранее середины апреля 2020 года.

«Должны быть оценены все траты, все планы. Это можно сделать оперативно, но будут последствия», — заявила пресс-секретарь.

Ранее глава города Александр Высокинский признал, что уже дал распоряжение внести лимиты по бюджетным обязательствам. В бюджете будут сокращены статьи развития Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён карантин по COVID-19. В регионе зафиксировано 33 случая заражения новым коронавирусом.

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