Пекин, , 12:07 — REGNUM С ослаблением эпидемиологической угрозы в Китае возобновилось активное развертывание сетей мобильной связи нового поколения 5G. К концу текущего года в стране будет построено более 600 тыс. базовых станций. Это позволит обеспечить связью 5G все города не только провинциального, но и окружного уровня, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление должностных лиц министерства промышленности и информатизации КНР.

По данным ведомства, к февралю 2020 года в стране уже успели запустить около 164 тыс. базовых станций 5G. Переход на них пользователей обеспечивается за счёт обновления пакетов услуг и кредитования покупок оборудования.

По информации на 26 марта, общий объём поставки комплектов мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае достиг 26 млн.