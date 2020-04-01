Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону резко сократилось количество подвижного состава на маршрутах общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Перевозчики сократят число автобусов, выходящих на муниципальные маршруты, до 200 единиц. Интервал движения общественного транспорта составит 20−30 минут.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в связи с ужесточением мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции пассажиропоток в общественном транспорте Ростова-на-Дону сократился вдвое. С 31 марта в регионе введён режим всеобщей изоляции, предполагающий, что жилые помещения жители области будут покидать только в случае острой необходимости.

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