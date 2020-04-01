Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии единовременную выплату в честь 75-летия Победы получат более 10 тыс. ветеранов, в том числе 410 человек — двойные выплаты. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Единовременные выплаты в Чувашии получат 410 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 47 бывших несовершеннолетним узников концлагерей, 33 жителя блокадного Ленинграда, 2358 вдов и вдовцов инвалидов и участников войны, а также 7174 труженикам тыла.

В ведомстве уточняют, что единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной поддержке в размере 10 тыс. рублей, установленной в 2019 году инвалидам и участникам войны по указу президента России. В Чувашии праздничные выплаты сразу по двум указам получат 410 ветеранов.

Выплата будет осуществлена ветеранам одновременно с пенсией в беззаявительном режиме.

Отметим, в Чувашии также установлен размер единовременной праздничной выплаты ветеранам — 25 тыс. рублей. С учётом федеральной поддержки ветераны Великой Отечественной войны получат по 100 тыс. рублей каждый.

Напомним также, что в Чувашии пересчитают выплаты ветеранам труда за январь-март в сторону увеличения. Они будут проиндексированы на 9,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, согласно указу президента России Владимира Путина, единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы и вдовцы.

50 тыс. рублей получат ветераны, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских гетто.

Поддержку получат 1,15 млн граждан России, на эти цели предусмотрено свыше 71 млрд рублей.

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