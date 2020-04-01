Москва, , 11:12 — REGNUM Компания «Русатом — Аддитивные технологии» («РусАТ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») изготовила опытные образцы и готово начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Потребность в этих компонентах многократно возросла в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как отметили в департаменте коммуникаций топливной компании Росатома АО «ТВЭЛ», производственные мощности компании «РусАТ» позволяют изготавливать порядка 300 клапанов еженедельно. При изготовлении используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки. Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены, то есть по сути являются расходными материалами. Многие страны столкнулись с их дефицитом, который, в отдельных случаях, помогла решить 3D-печать изделий.

«Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса, — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. — Все компании Росатома, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом. Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время».

Генеральный директор компании «РусАТ» Михаил Турундаев подчеркнул: «Наша компания, как отраслевой интегратор Росатома в области аддитивных технологий, изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения. Помимо клапанов, с помощью 3D-печати также могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия».