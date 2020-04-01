Владикавказ, , 11:07 — REGNUM В Северной Осетии будет направлено 100 млн рублей на оснащение лечебных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, 8 млн рублей будет выделено специально на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом в ходе совещания в правительстве региона сообщил и. о. министра финансов региона Касполат Бутаев. Ранее поручение провести полную инвентаризацию больниц с целью выявления готовности к приему заразившихся, а также увеличить запас аппаратов искусственной вентиляции легких отдал президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул премьер-министр Таймураз Тускаев, кроме этих денежных средств были изысканы средства в бюджете для приобретения компьютерного томографа, который будет куплен для клинической больницы скорой помощи.